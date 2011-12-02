Самый дорогой в Украине iPhone продали за 240 тысяч

В Украине продан смартфон iPhone 4S инкрустированный бриллиантами за сумму 240 тыс. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании E-ton concept store, осуществляющей продажи данных смартфонов.

Как отметили в компании, самый дорогой в Украине iPhone 4S, инкрустированный драгоценными камнями и покрытый золотом 24 карата, стоимостью до 240 тыс. грн. выполняется на заказ украинского клиента (имя не разглашается) с участием известного ювелирного ателье.

Также в продаже в Украине уже появились лимитированные iPhone 4S стоимостью от 11 000 грн с корпусом из кож страуса, ската или змеи.

Тюнинг (инкрустация, позолота, обтяжка кожей и др.) смартфонов производится за границей.

Как отметили в компании, «нынешний бомонд пресытился обычными телефонами – теперь в моде эксклюзивные гаджеты». Так, среди украинских депутатов наибольшим спросом пользуется iPhone 4 с золотым изображением трезубца вместо стандартного «яблочка». В преддверии праздников нетривиальный iPhone стал самым желанным (и максимально оригинальным) подарком к Новому году, а также универсальным презентом для чиновников от представителей бизнеса. Более того, как стало известно из достоверных источников, еще в сентябре один из крупных донецких холдингов заказал для своих топ-менеджеров в качестве новогодних подарков смартфоны iPhone 4 со светящимся логотипом компании на задней крышке. Для подарка одного из архиепископов Православной Церкви айфон даже был украшен ликом Божьей Матери.

Как сообщили в E-ton concept store, самыми популярными материалами корпуса для телефонов среди украинских и иностранных клиентов стали золото, серебро, ценные породы дерева и камней. Компания сообщила, что в Украине уже есть несколько обладателей iPhone и iPad стоимостью выше 20 тыс. долл.

К слову, самый дорогой в мире iPad 2, украшенный золотом, бриллиантами и стружкой из костей тиранозавра, был продан в начале ноября за 8 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в Украине состоялся старт продаж официально ввезенного и сертифицированного смартфона iPhone 4S - первая партия смартфонов iPhone 4S объемом более 500 шт. была раскуплена за три дня.