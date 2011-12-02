Суд по делу о возвращении 70,7% акций ЗАТ «Индар» перенесли

Заседание Апелляционного хозяйственного суда Киева по делу о возвращении государству 70,7% акций ЗАТ «Индар» перенесли на 20 декабря.

Об этом УНИАН сообщил Николай МОТРУК - юрист завода «Индар».

По его словам, 1 декабря суд перенес слушание дела, «несмотря на то, что представитель Генеральной прокуратуры привел доказательства того, что ответчики по делу «Индара» извещены о судебном заседании».

Как отметил Н.МОТРУК, «юристы, представляющие интересы захватчиков «Индара», ссылаются на международную конвенцию о порядке извещения нерезедентов в судебных делах. Таким образом, люди, которые продолжают удерживать государственное предприятие «Индар», и, по сути остановившие производство украинского инсулина, пытаются затянуть рассмотрение дела. Тем самым захватчики пытаются сделать невозможным возвращение госпакета акций законному собственнику».

По словам юриста, в суде сообщили, что пригласить на слушания дела ответчиков по иску – компанию Storke Holdings Limited, которая владеет 70,7% акций госпакета завода "Индар" и зарегистрирована в Белизе (Центральная Америка), оказалось непросто.

Н.МОТРУК, ссылаясь на слова судей, сообщил, что из Киевского хозяйственного суда несколько месяцев отправляли повестки по указанным в деле адресам в Белиз, но ответа не получили. Установить адрес компании в Белизе не смогли, отметили судьи во время заседания.

По словам Н.МОТРУКА, 1 декабря по просьбе представителей ответчика - юристов, представляющих в суде интересы компании из Белиза - заседание проходило в закрытом режиме. На него не смогли попасть журналисты, хотя за сутки до рассмотрения дела председатель Апелляционного хозсуда г.Киева Виталий КОРСАК сообщил, что присутствовать на заседании может любой гражданин по предъявлению паспорта, отметил юрист завода «Индар».

«Виновные в затягивании суда ответственны и за захват и развал «Индара» - прокомментировала УНИАН перенос заседания суда экс-глава ФГИУ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. - Скорее всего, за всеми процессами, которые мешают государству вернуть «Индар» и еще ряд предприятий отрасли, не подлежащих приватизации, стоят одни и те же силы».

Справка УНИАН. ЗАО "Индар" основан 14 августа 1997 года в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины "Об организации производства отечественных инсулинов". Предприятие выпускает свыше 60% инсулинов, которые изготовляются в Украине. Государство в 2000 году внесло свои 70,7% акций "Индара" в уставный фонд ДАК "Укрмедпром".

В 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было обжаловано в суде, и три года длилось судебное разбирательство.

Однако, как свидетельствуют очевидцы, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов "Беркута" ворвалась на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых владельцев предприятия.

До этого председателем правления ЗАО «Индар» был доктор биологических наук А.ЛАЗАРЕВ.

11 июля пресс-служба предприятия со ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

9 сентября Хозяйственный суд Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины признал за государством право собственности на пакет акций ЗАО "Индар", которые незаконно были переданы оффшорной компании "Сторк Холдингз Лимитед".

Таким образом, суд признал за государством в лице Государственной акционерной компании "Укрмедпром" право собственности на 11 437 581 акцию ЗАО "Индар", которые вытребованы в указанной компании и должны быть возвращены государству, сообщили в ГПУ.

18 ноября министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО заявил, что предприятие «Индар» принадлежит государству. Он отметил, что «на данный момент есть решение киевского суда о том, что контрольный пакет акций на сумму почти 11 млн. переходит в ГАК «Укрмедпром». При этом министр добавил, что на это решение подана апелляция, и «она будет рассматриваться в конце этого месяца».