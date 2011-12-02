Мажору, который на «зебре» убил трех женщин, суд дал 5 лет

Суд приговорил к 5 годам лишения свободы Дмитрия РУДЯ - сына бывшего районного прокурора Днепропетровска, сбившего 20 октября 2010 года насмерть трех женщин на пешеходном переходе.

Как сообщил УНИАН осуществлявший поддержание обвинение по данному уголовному делу помощник прокурора Запорожья Николай НАЛИВАЙКО, соответствующее решение вынес сегодня суд Хортицкого района Запорожья.

«Суд приговорил подсудимого к лишению свободы сроком на 5 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года. Данное минимальное наказание по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины судья пояснил тем, что обвиняемый возместил ущерб, признал свою вину, раскаялся, а также позицией представителя потерпевшей стороны, который не настаивал на избрании наказания, связанного с лишением свободы», - сообщил Н.НАЛИВАЙКО.

Он также отметил, что, согласно законодательству, данный приговор может быть обжалован в течение 15 дней.

Как сообщал УНИАН, 20 октября 2010 года в 6.40 в Днепропетровске джип «Тойота Прадо» под управлением Д.РУДЯ совершил наезд на пешеходов, ожидавших зеленого сигнала светофора на пешеходном переходе посреди проезжей части. Водитель с места ДТП скрылся. Вследствие ДТП две женщины скончались на месте происшествия, третья пострадавшая умерла в больнице.

Спустя несколько дней виновник аварии был задержан, после чего суд принял решение о его аресте на период проведения следствия.

В отношении Д.РУДЯ возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения) предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.