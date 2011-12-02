Украина может наказать Молдову за сорняки

Украина может ввести санкции в отношении Молдовы из-за системных нарушений украинских и международных требований фитосанитарного законодательства при ввозе сельскохозяйственных культур.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Сообщается, что Государственная служба карантина растений направила ряд нотификационных сообщений, а также официальное письмо, в котором изложила свое беспокойство сложившейся ситуацией, однако случаи обнаружения вредителей не прекращаются.

За три квартала текущего года в грузах подсолнечника и кукурузы, поступивших из Молдовы в Одесскую область, было зафиксировано 407 случаев обнаружения семян сорняков, которые являются карантинными для Украины. Эти товарные партии продукции сопровождались соответствующими сертификатами, выданными инспекторами Республики Молдова. Однако сопроводительная документация не смогла гарантировать отсутствие карантинных сорняков в сельскохозяйственных культурах.

В период с января по октябрь текущего года Государственной службой по карантину растений Украины было подготовлено и отправлено 196 нотификационных сообщений Главной инспекции по фитосанитарному надзору и семенному контролю Республики Молдова. В ответ на это молдавская сторона заверила, что службой будут предприняты все меры для предотвращения в будущем выявлений в молдавских грузах вредных организмов. Однако, несмотря на эту гарантию, случаи фиксации карантинных сорняков в грузах из Молдовы имеют место и в дальнейшем.

Так, уже в октябре подготовлено 45 очередных нотификаций. В случае последующего обнаружения нарушений фитосанитарных требований Украины, положений Международной конвенции о защите растений и международных стандартов по фитосанитарным мерам со стороны Республики Молдова, Государственная служба по карантину растений Украины будет вынуждена применить экстренные меры, в частности, возвращать зараженные грузы на территорию Молдовы. Такие санкции будут применены из-за высокого риска занесения и распространения в южных регионах Украины опасных сорняков.