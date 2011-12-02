Дончанин пытается забрать звание героя у Василия Стуса

В Высшем административном суде находятся дела о лишении звания Героев Украины поэта Василия Стуса, певца и композитора Владимира Ивасюка и дирижера и руководителя Украинской капеллы бандуристов им. Тараса Шевченко в США Григория Китастого.

Об этом пишет газета “Украина молодая” (№ 219-220 от 2-3 декабря).

Как отмечает газета, с иском обратился представитель Донецка Владимир ОЛЕНЦЕВИЧ.

“Аргументация у Владимира ОЛЕНЦЕВИЧА «железная» - с ней он выиграл и дела по Бандере и Шухевичу: все награжденные Герои Украины не могут называться такими, потому что не были гражданами Украины”, - отмечает издание.

Сын командующего УПА Юрий ШУХЕВИЧ убежден, что “Высший админсуд примет решение по делу Стуса, Ивасюка и Китастого в интересах ОЛЕНЦЕВИЧА”.

«Я не сомневаюсь, что так и будет. Ведь там аналогичная ситуация, как и по делу Романа Шухевича. Две инстанции ОЛЕНЦЕВИЧУ отказали, но он подал кассационную жалобу, и ее удовлетворили”, - сказал он, добавив: “Теперь слово за Высшим админсудом. И решение его будет аналогичным, только очень скандальным. Видите, это уже пошла настоящая лавина».

По словам Ю.ШУХЕВИЧА, “в свое время, приняв решение по делу Бандеры и Шухевича в интересах «донецкого» ОЛЕНЧЕВИЧА, ВАСУ загнал себя в тупик, потому что теперь, если суд не примет аналогичное решение при подобных обстоятельствах и мотивации, то тем самым признает, что предыдущие постановления по Бандере и Шухевичу были политическими”.

“И если логически смотреть, то такие же основания «снять» Героя Украины есть и относительно Алексея Береста (герой Второй мировой войны, который установил Флаг Победы на крыше немецкого Рейхстага), генерала Кузьмы Деревянко (принимал капитуляцию Японии), даже ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Ведь все они формально не были гражданами Украины. Они были гражданами СССР», - сказал Ю.ШУХЕВИЧ.