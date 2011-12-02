В киевском метро сумасшедший напал на милиционера с шилом

В Киеве на платформе станции метро "Майдан Незалежності" психически больной человек напал на сотрудника милиции и нанес ему легкое ранение шилом.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, инцидент произошел вчера около 21.00.

Милиционер, применив прием рукопашного боя, обезоружил нападавшего, доставил его в спецкомнату метрополитена для правонарушителей и вызвал скорую. Бригада медиков констатировала у задержанного обострение психической болезни, и транспортировала в столичную психиатрическую больницу. Травмированному милиционеру была оказана помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Установлено, что нападавшему мужчине – 32 года, он житель Крыма, в Киеве находился около двух недель. Объяснить причины своей внезапной агрессии мужчина не может.