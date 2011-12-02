В аэропорту Харькова осуществил аварийную посадку самолет
12:37, 02 декабря 2011Общество
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Пострадавших нет
В международном аэропорту «Харьков» вчера осуществил аварийную посадку чартерный самолет.
Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.
Самолет ATR-42 (чартерный рейс Харьков – Внуково (Москва), который вылетел из Харькова в 10.35, из-за отказа механизма подачи топлива во второй двигатель осуществил аварийную посадку 1 декабря в 11.55.
На борту находились лишь двое членов экипажа. Механических повреждений не выявлено, пострадавших нет.
Причины неисправности самолета устанавливаются. Материалы направлены в межрайонную транспортную прокуратуру.
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