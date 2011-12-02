В тоннеле харьковского метро поймали трех диггеров

В Харькове трое мужчин незаконно проникли в тоннель метро.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, неизвестных мужчин, которые находились в тоннеле между станциями «Проспект Гагарина» и «Метростроевцев им. Г.И.Ващенко», 29 ноября около 22.00 заметил машинист поезда.

Он сообщил правоохранителям, что неизвестные сначала пытались спрятаться возле колеи, а когда это им не удалось, стали убегать по тоннелю.

На место события сразу выехала следственно-оперативная группа райотдела милиции. Работники милиции нашли мобильный телефон «Нокиа» одного из нарушителей. По нему были установлены и задержаны трое мужчин, 1985, 1986 и 1991 годов рождения. Свой поступок они объяснили увлечением диггерством.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Задержанные находятся под подпиской о невыезде.