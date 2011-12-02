Карпачева: злоупотребление правом на арест стало системной проблемой

Уполномоченный Верховной Рады Украины Нина КАРПАЧЕВА констатирует, что в Украине системной проблемой остается злоупотребление правом на арест правоохранительными органами и судьями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного по правам человека, об этом Н.КАРПАЧЕВА сказала во время встречи с председателем Европейского комитета по вопросам предотвращения истязаний или нечеловеческого, или унижающего достоинство поведения или наказанию (ЕКПИ) Летифом ГУСЕЙНОВЫМ.

«Системной проблемой остается злоупотребление правом на арест правоохранительными органами и судьями», - сказала Н.КАРПАЧЕВА.

По ее словам, по количеству заключенных в расчете на 100 тыс. населения Украина занимает третье место среди стран - членов Совета Европы. В связи с этим в первую очередь острой остается проблема, связанная с переполнением следственных изоляторов.

Н.КАРПАЧЕВА сообщила, что с начала своей деятельности она и сотрудники ее Секретариата провели в местах лишения свободы более двух с половиной лет, осуществляя контроль над состоянием соблюдения прав заключенных и рассматривая их жалобы.

Она отметила, что по результатам мониторинга можно сделать вывод о позитивных изменениях в отношении к этим людям со стороны персонала следственных изоляторов. Кроме того, есть определенные сдвиги и по вопросу улучшения условий содержания, в частности в ИТЛ системы Министерства внутренних дел Украины.

Л.ГУСЕЙНОВ в свою очередь отметил, что Комитет получает большое количество жалоб из Украины о ненадлежащем поведении правоохранительных органов с гражданами, что иногда граничит с применением пыток, а также об отсутствии эффективного расследования таких жалоб. При этом он отметил, что некоторые важные рекомендации по улучшению положения, которые содержатся в докладах Комитета по результатам проверок в 2007 и 2009 годах, до сих пор не выполнены украинской властью.