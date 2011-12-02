Чернобыльцы не будут участвовать в официальных мероприятиях 14 декабря

Чернобыльцы не будут принимать участия в официальных мероприятиях 14 декабря по чествованию ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании оппозиционного правительства заявил председатель Харьковской областной организации инвалидов «Союз Чернобыль Украина» Петр ПРОКОПЕНКО.

Он напомнил, что 14 декабря указом Президента объявлен Днем чествование ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

По словам П.ПРОКОПЕНКО, отказом от участия в официальных мероприятиях чернобыльцы выражают протест против антисоциальной политики власти.

«Чернобыльцы не будут принимать от них (властей – УНИАН) ни благодарностей, ни грамот, ни наград, ни подарков», - сказал он.

По словам П.ПРОКОПЕНКО, чествование памяти чернобыльцев, которых уже нет, состоится на Майдане Незалежности при участии представителей чернобыльских организаций.

Во время заседания оппозиционного правительства было принято решение настаивать на отмене изменений к проекту закона о государственном бюджете на 2012 год, которыми предусмотрено объединить в одну девять бюджетных программ по социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.