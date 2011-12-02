Эксперт: только Россия ведет разведку и подрывную работу в Украине

Экс-заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр СКИПАЛЬСКИЙ считает, что Россия остается единственным государством в мире, которое осуществляет в Украине разведывательно-подрывную деятельность.

Такое мнение А.СКИПАЛЬСКИЙ высказал в УНИАН во время круглого стола "Российский фактор: есть ли вызов будущему Украины", в рамках которого состоялась презентация книги Валентина БАДРАКА "Восточная стратегия".

"Единственное государство, которое в отношении Украины ведет не только разведывательную, но и разведывательно-подрывную деятельность, - это Россия. Больше ни одна страна этого не делает", - сказал А.СКИПАЛЬСКИЙ.

В то же время советник Президента Украины, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай МАЛОМУЖ считает, что украинская спецслужба должна выстраивать партнерские отношения со своими иностранными коллегами. "Действительно, некоторые элементы деятельности наших партнеров из Российской Федерации имели место, но в целом мы отмечаем, что вся стратегия, которая выстраивается в отношениях между Украиной и Россией, должна быть нацелена на преодоление проблем", - отметил он.

Вместе с тем Н.МАЛОМУЖ подчеркнул, что специальные службы каждой страны ориентированы на реализацию внешней политики и отстаивание национальных интересов своей страны. "Но мы всегда предлагали неконфронтационный сценарий, не войну, а наоборот - элементы согласования, сотрудничества, поиск общих интересов, в частности, в глобальном измерении", - добавил он.

Однако А.СКИПАЛЬСКИЙ считает неуместным употребление термина "партнерство" в отношениях между спецслужбами. "Как можно назвать партнером, когда страна создает вызовы? Мы помним Тузлу, закрытие газового крана - все это и есть вызовы и есть конкретные угрозы", - убежден экс-заместитель председателя СБУ.

По его мнению, все идеологические центры России, которые представлены в Украине, делают "все, чтобы уничтожить в Украине историческую память о борьбе за свою независимость".

"Если спецслужба взаимодействует с другой спецслужбой, то мы не должны забывать о том, что она все равно преследует интересы своей страны. И даже когда складываются личные отношения, то нужно быть очень пристальным. Потому что они могут быть использованы для того, чтобы получить постоянный источник информации. Даже когда нет конфронтации спецслужб, все равно действуют они осторожнее, более законспирировано, но все равно действуют. Россия имеет интересы, отличные от нашей страны. И здесь не нужно быть романтиком", - отметил бывший первый заместитель председателя СБУ, народный депутат Александр СКИБИНЕЦКИЙ.

По его словам, контрразведывательные способности страны являются отпечатком политической мощности государства. "Наша страна пока еще не заняла весомую позицию, которая бы позволяла ей предпринимать резкие или жесткие шаги в сфере противодействия иностранным спецслужбам", - убежден А.СКИБИНЕЦКИЙ.

"Если народ говорит, что хочет быть независимым, то, несмотря на все попытки — идеологические, информационные, экономические — они остаются лишь попытками", - считает бывший министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО.

По его мнению, действия России можно объяснить лишь тем, что восточная соседняя страна не воспринимает Украину как субъект международного права. "К большому сожалению, в Москве нас не считают субъектом международного права. Нет ощущения отличия, продолжает существовать этот фантом отрезанной ноги, руки, головы... Я думаю, что это будет продолжаться достаточно долго. Настолько долго, пока будет происходить процесс трансформации сознания российского истеблишмента в отношении Украины. Поэтому мы будем еще долгое время друг для друга не партнерами, а стратегическими вызовами - политическими, экономическими, социальными, безопасностными. До тех пор, пока одна из сторон не даст понять другой стороне, что выбор сделан", - резюмировал В.ОГРЫЗКО.