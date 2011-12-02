Завод им. Малышева наладил серийный выпуск бронетранспортеров

Государственное предприятие «Завод им. Малышева» (Харьков) наладило серийный выпуск новых бронетранспортеров БТР-4, которые в рамках контракта Украина поставляет в Ирак.

Как сообщил в интервью корреспонденту УНИАН исполняющий обязанности генерального директора завода им. Малышева Николай БЕЛОВ, с самого начала реализации контракта предприятие выступает «как главный соисполнитель «иракского заказа».

Пилотная партия этих новых машин, разработанных Харьковским конструкторским бюро им. Морозова (ХКБМ), отметил Н.БЕЛОВ, была изготовлена на производственной базе ХКБМ при участии завода им. Малышева и отправлена в Ирак в апреле 2011 г. По его словам, в ходе выпуска этой первой партии БТР-4 завод им. Малышева изготовлял, в частности, «дизельные двигатели и детали ходовой части».

«Сегодня завод им. Малышева полностью освоил серийную сборку БТР-4», - сообщил Н.БЕЛОВ.

По его словам, отныне «линейные и командирские» бронетранспортеры БТР-4 для армии Ирака «будут сходить с конвейера завода им. Малышева».

Как сообщал УНИАН, в 2009 году Украина подписала с Ираком контракт, согласно которому должна поставить Багдаду до марта 2012 года 420 единиц БРТ-4. Соисполнителем контракта выступает Государственное предприятие «Завод им. Малышева» (Харьков). Стоимость контракта, которым предусмотрены, в частности, поставки из Украины в Ирак самолетов Ан-32 и ремонт авиатехники, составляет 2,4 млрд. дол. Первая партия БТР-4 в количестве 26 единиц была отправлена с территории завода им. Малышева 20 апреля 2011 г.