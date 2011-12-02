В Тернополе открыли памятный знак работникам прокуратуры

В Тернополе по случаю Дня прокуратуры у здания прокуратуры области открыли памятный знак.

Как передает корреспондент УНИАН, памятный знак имеет вид металлического щита с расположенными сзади двумя мечами, которые являются эмблемой прокуратуры Украины. Знак установлен на гранитной стеле высотой 2,5 м.

«Этот памятный знак работникам прокуратуры символизирует всех тех, кто самоотверженным трудом в органах прокуратуры творит будущее государства и отдал часть своей жизни ради утверждения законности. С этого места будет начинаться работа каждого работника прокуратуры. Именно здесь молодые специалисты будут приносить присягу», – сказал на церемонии открытия памятного знака прокурор области Иван МЕЛЬНИЧУК.

Также в рамках отмечания Дня прокуратуры сегодня в помещении областной филармонии состоится праздничный концерт.