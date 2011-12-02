Пенсионный фонд на глазах идет к банкротству?

В Донецке к акции протеста чернобыльцев, проходящей у здания облуправления Пенсионного фонда, присоединились члены независимого профсоюза предпринимателей Луганcкой области.

Об этом УНИАН сообщил председатель профсоюза, член координационного совета Народной рады Украины Игорь ЗАПРУДСКИЙ.

По его словам, сегодня в соответствии с законом он подал в Донецкий горсовет уведомление о проведении с 1 декабря у здания облуправления Пенсионного фонда бессрочного митинга протеста.

«Этой акцией мы намерены привлечь внимание общественных и государственных институтов к опасным явлениям и процессам в Пенсионном фонде Украины, который на глазах идет к банкротству», - сказал И.ЗАПРУДСКИЙ.

Он подчеркнул, что в уведомлении о проведении акции предприниматели Луганской области прямо указали, что «счета Пенсионного фонда никто не контролирует, и они просто разворовываются».

«Эти действия угрожают национальной безопасности Украины, потому что могут оставить без средств к существованию не только офицеров, ветеранов и участников войны, воинов-афганцев, чернобыльцев, но и всех пенсионеров страны», - указал И.ЗАПРУДСКИЙ.

Он уточнил, что ориентировочное количество участников акции предпринимателей Луганской области, заявленное в уведомлении, - от 50 до 1000 человек.

«Мы попросили Донецкий горсовет обеспечить охрану общественного порядка и безопасность участников нашего бессрочного митинга», - добавил глава луганского профсоюза.

Он еще раз подчеркнул, что члены профсоюза предпринимателей Луганской области присоединились к митингу чернобыльцев, потому что «хотят жить в свободной стране, хотят раскрыть глаза людям, показать, что есть свобода, есть демократия, есть нормальная жизнь».

«Мы законопослушные граждане и хотим заставить соблюдать законы тех, кого мы наняли на работу - Президента, Кабинет министров и Верховную Раду», - заключил И.ЗАПРУДСКИЙ.