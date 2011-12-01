Ландик требует открыть на свою жертву дело за «попытку убийства»

Роман Ландик сегодня в ходе судебного заседания по делу об избиении девушки в ресторане «Баккара» заявил, что просит привлечь к уголовной ответственности Марию Коршунову за попытку убийства, хулиганские действия и порчу имущества, - передает корреспондент «Луганск.Комментарии».

«Пострадавший» сын нардепа в своем заявлении отметил, что Коршунова нанесла ему телесные повреждения, в частности, врач подтвердил травму головы, сотрясение мозга, ему накладывали швы. Также, по его словам, девушка испортила ему одежду.

Ландик заявил об ущербе: майка – более 2 тыс. грн, джинсы более 4 тыс. грн, и кеды, по его словам, «тоже недешевые».

Также в своем заявлении Роман Ландик обвинил Марию Коршунову в том, что она, якобы, оказывает давление на свидетелей.

Также он добавил, что «если Заяц (свидетель по делу, подруга Коршуновой – ред.) не одумается», то он сделает еще одно заявление, в котором он расскажет, как она «била его в уже нанесенную рану», и что у нее в показаниях есть расхождения.

Сегодня же в ходе перепалки, возникшей в зале суда, Роман Ландик заявил Марии Коршуновой, что, по его мнению, он имел полное право таскать ее за волосы, «имел право даже прибить, и ноги переломать». И в придачу к этому с возмущением интересовался у судьи, почему девушка «до сих пор на свободе»?