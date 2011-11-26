Таможенники перехватили машину дрожжей

Таможенники в Крыму выявили контрабанду дрожжей на сумму 544 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы, на пароме из Турции в Евпаторийской морской порт прибыл автомобиль «Рено» под управлением водителя - экспедитора, который транзитом следовал в Казахстан.

Таможенникам были предоставлены товаросопроводительные документы, в которых стоимость товара составляла 24,2 тыс. долларов США, вес груза 21,7 тонн. Однако среди других документов таможенники выявили копию экспортной турецкой грузовой таможенной декларации на товар, согласно которой стоимость груза составляла 68,1 тыс. долларов США.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил. Груз изъят.