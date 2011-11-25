ВМС Украины и ЧФ планируют совместные учения

В Севастополе Военно-морские силы Вооруженных сил Украины и Черноморский флот Российской Федерации приступили к подготовке проведения украинско-российских учений «Фарватер мира-2012».

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра – пресс-секретарь командования украинских ВМС капитан 1-го ранга Олег ЧУБУК, в пятницу в Академии ВМС имени П.С.Нахимова стороны проводят первую планирующую конференцию, под председательством заместителя командующего ВМС по боевой подготовке – начальника управления капитана 1-го ранга Дениса БЕРЕЗОВСКОГО и начальника отдела управления боевой подготовки ЧФ России капитана 1-го ранга Игоря ТЕКУНОВА. По словам офицера, это двустороннее мероприятие планируется провести во второй половине мая 2012 года, в формате командно-штабных учений с обозначенными силами. Его тема – планирование и проведение гуманитарной операции, что, собственно, будет впервые за историю проведения учений серии «Фарватер мира», которые впервые прошли в 1997 году.

Во время учений планируется отработать такие учебные цели, как наработка единых правил на проведение гуманитарных операций, действия объединенного штаба при планировании поисково-спасательных работ, управление силами во время их проведения, а также всесторонняя отработка совместного обеспечения действий сил (войск) ВМС ВС Украины и ЧФ РФ при подготовке и проведении гуманитарной операции, совместные действия поисково-спасательных сил двух флотов, единые процедуры и документы по планированию и проведению совместных гуманитарных операций.

К проведению учений планируется привлечь до 16 кораблей, судов и катеров, 4 летательных аппарата.

В соответствии с принципом ротации, в 2012 году руководителем учений, как планируется, будет представитель командования ВМС, заместителем руководителя учений – представитель командования ЧФ.

«Каждый год приносит положительные результаты сотрудничества. В прошлом году мы достигли взаимопонимания при планировании и проведении учений «Фарватер мира – 2011». Исходя из перспектив развития флотов, и тех вызовов и угроз, которые существуют в мире, мы попытаемся приблизить наши учения к реалиям сегодняшнего дня», - сказал заместитель командующего украинскими ВМС Д.БЕРЕЗОВСКИЙ. Он отметил, что основной задачей первой планирующей конференции является окончательно определить тему, цель учений, сценарий, главный замысел, период проведения, состав сил для осуществления практических действий, аппарат руководства учений, а также силы обеспечения, необходимый ресурс, чтобы организовать подготовку командиров, штабов, сил (войск) и районов проведения учений.

Как ожидается, в феврале состоится главная, а в апреле – заключительная планирующая конференция по подготовке учений «Фарватер мира – 2012».