В Дрогобыче 17-летняя студентка ПТУ убила своего сына
21:59, 25 ноября 2011Общество
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Просто в квартире
В городе Дрогобыч Львовской области работники милиции задержали 17-летнюю местную жительницу, студентку одного из техникумов, которая убила своего новорожденного сына.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, предварительно установлено, что задержанная утром 9 ноября в квартире по месту жительства нанесла смертельные телесные повреждения своему новорожденному сыну.
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