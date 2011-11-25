Британские банки ждут кризиса еврозоны и пытаются подстелить соломки

Британские банки разрабатывают план действий на случай распада еврозоны.

Как сообщает ТСН, британские банки получили распоряжение от финансовых властей страны разработать план действий на случай краха еврозоны.

"Мы хотим иметь планы банков на случай потрясений, вызванных кризисом еврозоны", - подчеркнул глава банковского отдела британского Управления по регулированию финансовой деятельности (центральный орган надзора над рынком финансовых услуг) Эндрю БЕЙЛИ.

По его словам, британские банки должны разработать стратегию, которая предусматривает сокращение их зависимости от краткосрочных кредитов и рискованных активов.

В сообщении напоминается, что недавно стратег Bank of England Дэвид МАЙЛЗ предположил, что несколько стран вскоре выйдут из еврозоны из-за разрастания долгового кризиса в регионе, который может негативно отразиться на экономике Великобритании.