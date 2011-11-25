Отмена сертификации превратит Украину в помойную яму?

Отмена обязательной сертификации для важных групп товаров может привести к тому, что внутренний рынок Украины будет завален низкокачественными украинскими товарами и, что более опасно, – некачественным импортным. В этом убежден народный депутат Украины, заместитель председателя Украинской народной партии Ярослав ДЖОДЖИК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, так политик прокомментировал приказ Министерства экономического развития и торговли, которым из перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в Украине, исключены минеральные воды, безалкогольные напитки, консервы и пресервы рыбные, рыборастительные и из морепродуктов.

По его словам, «вместо того, чтобы бороться за качество товаров, правительство способствует засилию на рынке некачественной продукции».

«Никто не может дать гарантию, что вы покупаете, например, действительно минеральную воду или настоящую икру, а это уже прямая угроза здоровью и жизни украинцев. Кроме того, правительство фактически открывает двери низкокачественной иностранной продукции», - подчеркнул народный депутат.

«Сегодня в Европе распространяется кампания за качественное питание и качественные продукты, поскольку Украина может стать рынком для реализации забракованных европейцами товаров», - предостерегает Я.ДЖОДЖИК.

Заместитель председателя УНП обращает внимание и на то, что «появление дешевых импортных, например, рыбопродуктов фактически уничтожит украинских производителей рыбной продукции, которые пытаются производить качественный товар, или же они тоже начнут изготовлять дешевый фальсификат».

«Поэтому решение Министерства экономического развития и торговли в который раз бьет по сознательному и чистоплотному национальному производителю и создает условия для превращения Украины в товарную «помойную яму» Европы», - просуммировал Я.ДЖОДЖИК.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября стало известно, что Министерство экономического развития и торговли Украины внесло изменения в Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в Украине.

Соответствующий приказ №163 от 25 октября в 2011 г. опубликован на сайте парламента.

Согласно документом, из перечня исключаются "минеральные воды, воды питьевые в герметической таре"; "напитки безалкогольные, воды искусственно минерализованные и концентраты напитков со сроком годности не менее 30 суток, кроме сухих концентратов, изготовленных из натурального хлебного сырья"; "консервы и пресервы рыбные, рыборастительные и из морепродуктов, в том числе икра"; "рыба и селедка со сроком годности более 30 суток" и "рыба вяленая, копченая со сроком годности более 30 суток".

Приказ вступает в силу со дня его официальной публикации.