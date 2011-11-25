Ученик коледжа «заказал» своего родственника соученикам
Мужчина - в реанимации
В Запорожье сотрудники милиции задержали преступную группу, участники которой ворвались в масках с битой и холодным оружием в квартиру 62-летнего местного жителя и попытались забить его насмерть.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Запорожского главка милиции, преступление было совершено вечером 24 ноября в Орджоникидзевском районе Запорожья.
«Выехав на место происшествия, сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили в квартире истекающего кровью пожилого мужчину и его несовершеннолетнего родственника, который в момент разбойного нападения находился в помещении, но почему-то не пострадал», - сообщили в милиции.
В ходе оперативно-следственных мероприятий по делу было установлено, что именно этот молодой человек – близкий родственник пострадавшего - и является заказчиком преступления.
«Данный учащийся колледжа, узнав о том, что его родственник продал дом, решил его убить, чтобы завладеть его деньгами. Для совершения преступления он пригласил двух своих соучеников», - сообщили в милиции.
Все трое несовершеннолетних задержаны.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
Жертва преступления в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Ведется следствие.