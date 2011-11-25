Суд запретил Балоге возить экскурсии в Чернобыль

Окружной административный суд Киева признал противоправным приказ Министерства чрезвычайных ситуаций Украины о проведении экскурсий для украинцев и иностранцев в Чернобыльскую зону отчуждения.

Об этом сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, суд удовлетворил иск заместителя генпрокурора и признал противоправным приказ Министерства чрезвычайных ситуаций Украины от 18.02.2011 № 159 «Об утверждении Порядка посещения гражданами Украины, иностранными делегациями и иностранцами зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения».

Отмеченный иск был предъявлен еще в июне текущего года в связи с отклонением МЧС Украины протеста Генеральной прокуратуры Украины на указанный Порядок.

Суд признал обоснованной позицию прокуратуры о нарушении требований закона при его утверждении министерством.

В частности, Порядком было разрешено посещение гражданами Украины, иностранными делегациями и иностранцами зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, что не предусмотрено Законом Украины «О правовом режиме территории, которая получила радиоактивное загрязнение в результате Чернобыльской катастрофы».

Данный Порядок не был согласован с Министерством внутренних дел Украины, подразделения которого обеспечивают контрольно-пропускной режим при въезде и выезде из зоны, что является нарушением требований Положения о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств, других органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 28.12.1992.

Кроме того, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 20.12.2000 Порядком выдачи специальных разрешений на осуществление отдельных видов деятельности на территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, такой вид деятельности не предусмотрен.