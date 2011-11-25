В Черкассах украли Lexus, на котором на рынок приехали губернатор и шеф милиции

В Черкассах неизвестные похитили автомобиль Lexus LS 460, на котором инспектировать рынок приехали председатель облгосадминистрации и начальник областной милиции.

Как сообщает черкасское Интернет-издание "Провинция", 24 ноября около 12.40 председатель Черкасской областной государственной администрации Сергей ТУЛУБ, начальник УМВД в Черкасской области Валерий ДЕРНОВОЙ и один из заместителей городского председателя Черкасс на автомобиле Lexus LS 460 припарковались на стоянке в центре города возле магазина «Кооператор». По информации издания, они намеревались ознакомиться с ценами на черкасском рынке. Когда руководители отправились на рынок для мониторинга цен, в «Лексусе» остался водитель. Спустя некоторое время он оставил машину. Когда же вернулся, автомобиля уже не было.

По информации Черкасского Интернет-издания "Провинция", сейчас ведется активный поиск машины.