Донецкому аэропорту дали имя композитора

Коммунальному предприятию «Международный аэропорт «Донецк» присвоили имя известного композитора Сергея Прокофьева, уроженца Донецкого края (он родился в селе Красное Красноармейского района Донецкой области в 1891 году).

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли депутаты Донецкого областного совета 24 ноября на 7-й сессии.

По словам председателя Донецкого облсовета Андрея ФЕДОРУКА, «с инициативой данного решения выступил трудовой коллектив коммунального предприятия, а депутаты поддержали такое прекрасное начинание».

«Это решение позволит нам с одной стороны увековечить память выдающегося композитора ХХ века Сергея Прокофьева. А с другой стороны, наш аэропорт получит собственное имя, что подчеркнет его индивидуальность, станет визитной карточкой Донецка и области», - сказал глава облсовета.