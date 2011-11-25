В Париже отслужили панихиду по жертвам Голодомора в Украине

В соборе Парижской Богоматери отслужили панихиду по жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Как сообщает официальный сайт УГКЦ, на днях в Париже состоялись мероприятия по почтению жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов. Молчаливая процессия с транспарантами прошла от сквера Тараса Шевченко, который находится возле кафедрального собора Святого Владимира Великого в Париже, до собора Парижской Богоматери, раздавая по дороге листовки, в которых рассказывалось на разных языках об ужасных событиях 1932-1933 годов в Украине.

Святую Литургию по жертвам Голодомора в Соборе Парижской Богоматери возглавил Преосвященный владыка Глеб (ЛОНЧИНА), Апостольский экзарх для украинцев в Великобритании, совместно с монсеньйором Эриком где Муля БОФОРТОМ, епископом-помощником Парижской архиепархии, который сказал проповедь, со священниками экзархата и представителями других Католических Церквей: монсеньйором Клёдом БРИСОЛЕТОМ – ординарием для Восточных Католических Церквей во Франции, монсеньйором Патриком ЖАКОМ – ректором собора Парижской Богоматери, монсеньйором Филлипом БРИЗАРОМ – директором диецезиального дома Святой Анны (для некатоликив), отцом Паскалем ГОЛЬНИШЕМ – генеральным директором организации Евро д’Ориан и др.

После Литургии была отслужена экуменическая панихида с участием православных священников: о. Ивана РАДЕВИЧА и о. Бориса ХАЙНЕВСКОГО (УАПЦ).

На Богослужении присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Александр КУПЧИШИН и представители дипломатического корпуса.

В завершение владыка Глеб поблагодарил всех присутствовавших за участие в Богослужении, которое завершилось молитвой «Боже, великий, єдиний».