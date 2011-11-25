В Донецке продолжают голодать 39 чернобыльцев

Сегодня в Донецке не покидают палаточный городок 39 голодающих чернобыльцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил член инициативной группы голодающих Владимир СУМАРУКОВ.

По его словам, эта ночь в палаточном городке прошла спокойно.

«Правда, ночью задымила печь, пришлось ее чистить, стало холодно, померзли немного», - сказал В.СУМАРУКОВ.

Он также добавил, что несмотря на то, что вчера к голодающим приходили судебные исполнители, никаких физических действий по отношению к участникам акции за минувшие часы они не предпринимали.

«Пока все спокойно», - заключил В.СУМАРУКОВ.

Как сообщал УНИАН, чернобыльцы в Донецке голодают с 15 ноября, требуя выплаты им законных пенсий в полном объеме и встречи с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.