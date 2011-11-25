СБУ провела обыск у подчиненных Балоги

Бойцы Службы безопасности Украины провели обыск в Госинспекции техногенной безопасности, которая подчинена Министерству по чрезвычайным ситуациям.

Об этом со ссылкой на "Канал 24" сообщает Украинская правда.

Что именно искали в госструктуре ни СБУ, ни сами работники инспекции не сообщают.

"Я не могу, честно говорю, я сама только что узнала, что здесь что-то происходит и кто у нас был. Кто и почему, я не могу прокомментировать, нет", - говорит руководитель пресс-службы Госинспекции техногенной безопасности Валентина Шаповалова.

Как известно, Служба безопасности Украины задержала государственного инспектора пожарной безопасности при получении взятки в 350 тысяч гривен.

"Чиновник получил деньги за согласование актов принятия строительно-монтажных работ, выполненных на НСК "Олимпийский", - заявили в ведомстве.

Материалы СБУ передала в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления.