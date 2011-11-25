Украина готова рассмотреть предложения России о перевооружении ЧФ

Подготовка соглашения по модернизации вооружений Черноморского флота Российской Федерации находится на стадии завершения.

Об этом в интервью газете “Известия в Украине” (№220 от 24 ноября) заявил посол по особым поручениям МИД Украины, заместитель главы украинской части подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ и его пребывания на территории Украины Межгосударственной украинско-российской комиссии Виктор СЕМЕНОВ.

В.СЕМЕНОВ призвал прекратить все кривотолки и политические домыслы по данному вопросу. Он отметил, что СМИ наполнены информацией, подаваемой чуть ли не как о свершившемся факте - введении в состав ЧФ РФ, базирующемся на территории Украины, новых образцов военной техники и чуть ли не с названиями кораблей. При этом он напомнил, что соглашения по ЧФ РФ, подписанные в 1997 году, а именно: соглашение между Россией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота, только зафиксировали параметры его раздела, конкретизировав перечень военных кораблей, судов и самолетов, которые находятся в составе ЧФ РФ на территории Украины. Эти же соглашения, добавил В.СЕМЕНОВ, не предусматривают механизм замены (ротации) вооружений Черноморского флота, базирующегося на нашей территории.

По его словам, решение этого вопроса возможно только правовым путем - через подготовку двустороннего межгосударственного соглашения. Посол отметил, что еще в 2000 году Президенты Украины и России поручили подготовить соглашение о создании механизма замены вооружений ЧФ РФ. В.СЕМЕНОВ подчеркнул, что тогда же украинская сторона предложила свой вариант, из определяющих принципов которого можно было выделить две позиции: разрешительный характер замены со стороны Украины и принцип замены «тип-на-тип» и «класс-на-класс». В то же время, подчеркнул он, с этим не согласилась российская сторона, и в таком состоянии вопрос пребывает и сегодня.

Вместе с тем, по словам В.СЕМЕНОВА, учитывая харьковскую пролонгацию соглашений по флоту, подписанных в 1997 году, а также учитывая не только физический, но и моральный износ основных видов вооружения ЧФ РФ, украинская сторона готова рассмотреть предложения России.

“В настоящее время - сошлюсь на заявления официальных источников - такое соглашение находится на стадии завершения и в ближайшее время будет передано на рассмотрение в рамках подкомиссии по вопросам ЧФ РФ. Еще раз повторюсь: на сегодняшний день соглашения нет. Украинская сторона готова его обсуждать. Основные принципы, которыми мы будем руководствоваться, уже выработаны”, - сказал посол по особым поручениям.