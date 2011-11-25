Налоговая продлит мораторий на проверки малого бизнеса

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) продлит мораторий на проверки малого и среднего бизнеса.

Об этом во время конференции Ассоциации налогоплательщиков заявил глава ведомства Александр КЛИМЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ.

«Как показывает изучение общественного мнения, бизнес опасается, что мы мгновенно отреагируем на принятие закона об упрощенной системе налогообложения возобновлением проверок. Я хочу напомнить, что Президент поручил нам, наоборот, создавать благоприятные условия. Мы и сами понимаем, что необходим адаптационный период. Что нужно время на изучение нового закона и выбор оптимальной модели налогообложения. Я беру на себя ответственность дать вам это время», - подчеркнул он.

Напомним, на сегодняшний день в Украине действует мораторий на проверки малого бизнеса. С 1 января 2012 года вступает в действие закон об изменениях к Налоговому кодексу относительно упрощенной системы налогообложения, и в связи с адаптацией к нему бизнеса ГНСУ планирует продлить данный мораторий.