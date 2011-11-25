Украина готова поставлять пшеницу Саудовской Аравии

Кабинет министров Украины одобрил распоряжение «О подписании Соглашения между Правительством Украины и Правительством Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции». Как говорится в сообщении на сайте правительства, решение датировано 23 ноября 2011 г.

Отмечается, что подписание данного соглашения будет способствовать реализации государственной политики взаимовыгодного сотрудничества в области агропромышленного комплекса в условиях рыночных отношений. Соглашение применяется к отдельным видам сельскохозяйственной продукции, в частности, к мягкой продовольственной пшенице.

Соглашение заключается сроком на 5 лет, который начинается с даты вступления его в силу. Действие автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если одна из сторон не позднее, чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода не уведомит другую сторону в письменной форме по дипломатическим каналам о своем намерении прекратить действие соглашения.

Согласно постановлению, подписать указанное соглашение уполномочен министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, по словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Н. ПРИСЯЖНЮКА, в текущем маркетинговом сезоне экспортный потенциал Украины составляет 27 млн. тонн зерна.