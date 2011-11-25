ФГИУ отказался от прямой трансляции приватизационного конкурса

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) отказался от прямой трансляции по УТ-1 приватизационного конкурса по "Захидэнерго".

Об этом сообщила УНИАН руководитель пресс-службы ФГИУ Нина ЯВОРСКАЯ.

В то же время, по ее словам, все желающие смогут увидеть прямую интернет-трансляцию торгов, зайдя на сайт Фонда.

"Это новые технологии, торги смогут увидеть все, кто захочет зайти на наш сайт", - отметила Н.ЯВОРСКАЯ.

Отвечая на вопрос журналиста, чем вызвано подобное решение, Н.ЯВОРСКАЯ сообщила, что данное решение принято, в том числе. и с целью экономии бюджетных средств.

Руководитель пресс-службы также пока отказалась уточнить, будет ли распространяться решение об отказе от прямого эфира на УТ-1 и на другие приватизационные конкурсы.

Напомним, ранее УТ-1 осуществляла прямую трансляцию наиболее знаковых приватизационных конкурсов, в частности, по продаже "Криворожстали", "Лугансктепловоза" и "Одесского припортового завода".

Как сообщал УНИАН, в конкурсе по продаже 45,103% госпакета акций ПАО «Захидэнерго», который состоится завтра, 25 ноября, примет участие только один участник - компания ДТЭК, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.