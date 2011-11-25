Умер мужчина, перепутавший пиво с соляной кислотой
01:17, 25 ноября 2011Общество
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Трагедия в Жмеринском районе
В больнице умер житель с. Тарасовка Жмеринского района Винницкой области, который выпил соляную кислоту вместо пива.
Как сообщает пресс-служба УМЧС в Винницкой области, 53-летний мужчина был госпитализирован 23 ноября. Он по собственной неосторожности выпил около 100 г кислоты. Из-за ожогов внутренних органов мужчина умер в больнице.
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