В Харькове стреляли в «патриота»

Дзержинский райотдел милиции возбудил уголовное дело по факту нападения на главу местной ячейки «Патриота Украины» Андрея БИЛЕЦКОГО.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, уголовное дело возбуждено по признакам ч. 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В ОСО, не называя фамилии пострадавшего, сообщили, что 19 ноября 2011 года в 23:51 в приемное отделение Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи с ранениями лица и правой руки обратился 32-летний харьковчанин.

Мужчина объяснил правоохранителям, что около 21:00 он вместе со своими друзьями шел по проспекту Победы. Во время движения человек услышал позади себя громкие звуки, похожие на выстрелы. Оглянувшись, он увидел неизвестного, который был одет в темную одежду. Пострадавший внезапно почувствовал боль в правой руке в районе ладони, а также в районе нижней челюсти. Неизвестный с места происшествия скрылся. По словам пострадавшего, после этого он вызвал такси и обратился за медицинской помощью в больницу, отметили в ГУ МВД.

Следственно-оперативная группа Дзержинского райотдела милиции выехала на место происшествия и во время его осмотра обнаружила и изъяла вещественные доказательства.

20 ноября врачи медицинского учреждения изъяли "два инородных тела" со щеки и правой кисти пострадавшего. По предварительным данным, телесные повреждения мужчина мог получить в результате применения пневматического оружия.

Сейчас состояние здоровья пострадавшего удовлетворительное, угрозы его жизни нет. Работниками милиции проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы, сообщили в отделе связей с общественностью.

Напомним, 19 ноября в Харькове на главу местной ячейки организации «Патриот Украины» А.БЕЛЕЦКОГО было совершено вооруженное покушение. Мужчина получил два ранения: одно в челюсть, другое – в правую руку. В организации связали покушение на А.БЕЛЕЦКОГО с «политическими репрессиями» против организации.

«Это продолжение политических репрессий против нас. Никаких официальных методов предпринять против нас невозможно, поэтому применяют откровенный террор», - подчеркнули в «Патриоте Украины».