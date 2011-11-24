В Севастополе горела конюшня

В поселке Любимовка Нахимовского района Севастополя произошел пожар в конюшне, где были лошади.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС Украины в Севастополе.

По их данным, загорание произошло ночью 23 ноября. Местные жители открыли двери и часть животных выбежала в поле.

Как отметили в УМЧС, тушение пожара продолжалось долго, поскольку сообщение о пожаре поступило поздно, а также рядом не было источника воды. Через два часа огонь удалось ликвидировать.

В сообщении отмечается, что при разборке пепелища спасатели обнаружили погибшую кобылу и декоративного поросенка. Очень сильно обгорела англо-арабская кобыла Гамбия, поскольку ей на спину упала обгоревшая крыша. Животное с ожогами отвезли в ветеринарную клинику.

Конюшня была во владении частных предпринимателей.

В пресс-службе Управления МЧС Украины в Севастополе не исключают, что “охранники, которые присматривали за животными, возможно, причастны к возгоранию”, поскольку когда “загорелась конюшня, они просто скрылись с места происшествия, оставив закрытыми ворота”.