В севастопольской школе подростки торговали марихуаной

В Севастополе сотрудниками криминальной милиции по делам детей пресечена продажа наркотиков на территории одной из школ.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в г. Севастополе, в милицию поступила информация о том, что трое 16-летних подростков продают марихуану на территории школы в Нахимовском районе. Одна сигарета с марихуаной стоила от 60 до 70 грн.

Подростки были задержаны. Двое из них - учащиеся школ, третий окончил 9 классов, нигде не учится и не работаает.

В отношении всех троих подростков возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконный сбыт наркотических средств). В рамках следствия будет решен вопрос о привлечении родителей к ответственности за преступления, совершенные их детьми.