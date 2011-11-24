Арбузов: нас ждет обострение ситуации с инвесторами

По словам председателя Национального банка Украины Сергея АРБУЗОВА, в дискуссии о получении Украиной очередного транша Международного валютного фонда остался один вопрос — повышение тарифов на энергоносители для населения.

«Причина задержки (с выделением транша кредита МВФ - УНИАН) одна — дискуссии с МВФ относительно выполнения условий меморандума. НБУ сделал все, чтобы сотрудничество с Фондом продолжалось. Вопрос остался один — повышение тарифов на энергоносители для населения, но он находится в компетенции правительства. МВФ считает этот вопрос принципиальным, а для Украины это социально сложная тема, которая к тому же заполитизирована» - заявил С.АРБУЗОВ в интервью газете «Сегодня».

При этом он выразил мнение, что в случае пересмотра цены на газ для Украины, можно будет говорить о компромиссных вариантах в решении вопроса повышения тарифов на газ для населения, хотя и отметил, что «это довольно жесткое требование, которое представители МВФ неоднократно озвучивали на переговорах».

«На мой взгляд, в рамках следующего визита миссии Фонда в Украину, который запланирован на декабрь, вопрос будет не в том, изменил ли Фонд свое мнение относительно необходимости повышения тарифов или нет. Скорее всего, будут подниматься вопросы о состоянии дефицита бюджета и платежного баланса, ведь снижение расценок на газ снизит нагрузку на бюджет, платежный баланс и золотовалютные резервы. Не исключено, что при таком развитии событий будет найден компромисс, который устроит обе стороны. Это может быть, например, новое соглашение, которое в этой ситуации даст нашей стране возможность поддержать свою платежеспособность с помощью нового транша и дать хороший сигнал инвесторам» - считает С.АРБУЗОВ.

Относительно последствий прекращения сотрудничества МВФ с Украиной, он отметил, что это негативно отразится на настроениях инвесторов, а также усложнит привлечение ресурсов на внешних рынках.

«Скорее всего, нас ждет обострение ситуации с инвесторами. К сожалению, они сегодня имеют проблемы не только в Украине и не только с тем, что МВФ не подтверждает выделение очередного транша. У инвесторов проблемы в еврозоне, и многие крупные компании сегодня заявляют о прекращении снабжения ресурсами своих дочерних компаний в нашей стране. Скорее всего, для Украины подорожают внешние заимствования, будут менее интересными сроки этих заимствований» - сказал С.АРБУЗОВ.

Как сообщал УНИАН, в результате достигнутых в начале ноября договоренностей, Украина и МВФ вернутся к пересмотру программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.