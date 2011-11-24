Васюник понимает, почему власть обходит тему Голодомора

Власть прекратила работу над Национальной книгой памяти жертв Голодомора, заявляет сокоординатор Общественного комитета чествования памяти жертв Голодомора, экс-вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК.

Как сообщили УНИАН в Центре исследований освободительного движения, по словам И.ВАСЮНИКА, нынешняя власть специально избегает тему Голодомора, потому что боится ее.

«Страх построен на ее неудобстве для московского патроната нынешней власти. Именно поэтому они разворачивают государственную политику. Делают так, чтобы не слить руководство другого государства», - сказал он.

Одним из примеров, по словам И.ВАСЮНИКА, является прекращение работы над Национальной книгой памяти жертв Голодомора после выборов Президента 2010 года.

«Работа над книгой продолжалась на протяжении 2006-2008 годов. Ее общий объем - 23 тысячи страниц, упорядочены воспоминания более 200 тысяч очевидцев, идентифицирован почти миллион жертв и 14 тысяч сел, где умирали от голода. Также собрана информация о людях, которые помогали выживать, делились последним куском хлеба. Работа продолжалась под руководством Института национальной памяти», - добавил он.