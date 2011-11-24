Азаров предлагает создать зерновой пул с Казахстаном и РФ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предлагает вернуться к вопросу создания зернового пула с Казахстаном и Российской Федерацией.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, с таким предложением Н.АЗАРОВ выступил в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Каримом МАСИМОВЫМ в Астане.

Он отметил, что совместная работа на внешнем рынке зерна позволит трем странам стать одним из крупнейших игроков на нем.

«Мы можем гарантированно занять до 20% мирового рынка. А это означает, что с нами будут считаться и ценовую политику нашим странам будут диктовать не зернотрейдеры, а мы сами», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, идея создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном обсуждается уже несколько лет.

В мае 2010 года министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил, что Украина инициирует создание биржи по торговле зерном для стран Причерноморского региона и продолжает обсуждать идею организации вместе с Россией и Казахстаном причерноморского зернового пула. Однако 16 ноября т.г. он заявил, что обсуждение вопроса о создании зернового пула Украины, России и Казахстана приостановлено из-за невозможности реализации проекта.