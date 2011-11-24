В Бахчисарае с подозрением на гепатит А госпитализировали 4 детей
08:40, 24 ноября 2011Общество
901 0
Из специализированной школы-интерната
На протяжении 21-23 ноября в Бахчисарае из специализированной школы-интерната в инфекционное отделение центральной районной больницы с предварительным диагнозом „вирусный гепатит А” госпитализированы 5 человек, в том числе 4 детей.
Специалистами районной СЭС в очаге заболевания осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, сообщает пресс-служба МЧС.
Причины заболевания устанавливаются.
Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Крыму.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter