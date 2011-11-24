В Бахчисарае с подозрением на гепатит А госпитализировали 4 детей

На протяжении 21-23 ноября в Бахчисарае из специализированной школы-интерната в инфекционное отделение центральной районной больницы с предварительным диагнозом „вирусный гепатит А” госпитализированы 5 человек, в том числе 4 детей.

Специалистами районной СЭС в очаге заболевания осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, сообщает пресс-служба МЧС.

Причины заболевания устанавливаются.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Крыму.