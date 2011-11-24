Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергоснабжающих компаний на декабрь в среднем на 0,55%.

Об этом УНИАН сообщили в комиссии со ссылкой на соответствующее решение регулятора №2227 от 18 ноября 2011 года.

В частности, тариф для потребителей первого класса напряжения в декабре вырастет на 0,9% - до 67,1 коп. за кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса - на 0,2% - до 87,62 коп. за кВт/ч (без НДС).

НКРЭ оставляло неизменными розничные тарифы облэнерго с июня по октябрь т.г. Теперь повышение тарифов связано с увеличением отпускного тарифа крупнейшего производителя электроэнергии в Украине - НАЭК «Энергоатом» - на 22% с ноября.

Таким образом, в 2011 году розничные тарифы на электроэнергию в Украине выросли для потребителей первого класса напряжения на 16,7% - с 57,47 коп. за кВт/ч в январе до 67,1 коп. за кВт/ч в декабре, для потребителей второго класса - на 21,6% - с 72,03 коп. за кВт/ч в январе до 87,62 коп. за кВт/ч в декабре.