Миграционная служба РФ: украинцы внешне не отличаются

Граждане Украины чаще всего нарушают трудовое законодательство России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил журналистам руководитель Федеральной миграционной службы России Константин РОМОДАНОВСКИЙ.

«Наихудшие показатели у Украины – понятно почему – ее граждане приезжают к нам на три месяца, а это период законного пребывания, работают, потом уезжают, меняют вещи, возвращаются и снова работают», - сказал К.РОМОДАНОВСКИЙ.

«Тем более, что украинцы внешне от россиян не отличаются, поэтому граждан Украины мы не видим и не замечаем», - добавил он.

При этом глава службы отметил, что в РФ в большинстве случаев граждане различных страны въезжают законно, но в период своего законного пребывания осуществляют трудовую деятельность с нарушениями, в частности, не платят налогов.

К.РОМОДАНОВСКИЙ сообщил, что, по предварительным оценкам ФМС, из-за этого бюджет РФ не дополучает более 1 млрд. долл. в год.