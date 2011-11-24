Киев продал фан-зоны Евро-2012 частной структуре

"Козырная карта" выиграла конкурс по обслуживание фан-зон в центре столицы во время чемпионата по футболу Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Таким образом, по словам А.ГОЛУБЧЕНКО, компания берет на себя все расходы по управлению, обустройству и охране фан-зон.

“Мы провели конкурс на привлечение единого оператора по фан-зоне. Выиграла конкурс и стала оператором – “Козырная карта”, - сказал он.

"Какие средства от них получит Киев? Киев не потратит приблизительно 40 млн. грн. на обустройство, управление и эксплуатацию фан-зоны”, Если бы не единый оператор, то мы должны были бы потратить приблизительно 40 млн. грн., чтобы обеспечить работу этой фан-зоны. А оператор будет тратить все деньги сам. Сколько он получит после этого? Пока по расчетам прибылей у него никак не выходит... Хотя целью он, безусловно, ставит получение прибылей. Но в конце концов, мы договорились с оператором, главная выгода для него – это политическая”, - отметил он. По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, управлять такой фан-зоной у нас в Украине в период Евро нет опыта совсем.