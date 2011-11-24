МЧС ждет закон о Системе 112

Министерство чрезвычайных ситуаций рассчитывает, чтов течение 6-9 декабря Верховная Рада примет во втором чтении в целом проект Закона "О системе экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, об этом на брифинге сообщил начальник Управления медицинского обеспечения и по вопросам создания и внедрения Системы 112 Министерства чрезвычайных ситуаций Ростислав ВАЛИХНОВСКИЙ.

«Сейчас мы находимся на этапе ожидания второго чтения законопроекта, которое состоится 6-9 декабря. Внесено народными депутатами 20 поправок, которые все были учтены. Сейчас идет работа с юридическим управлением Верховной Рады, с комитетами парламента, с нашим профильным комитетом по Чернобыльской катастрофе и другими смежными комитетами транспорта и связи, а также комитета по евроинтеграции. От того, поддержат ли депутаты этот законопроект, зависит благоустройство и благосостояние нашего государства», - сказал Р.ВАЛИХНОВСКИЙ.

При этом он выразил благодарность Национальной академии наук Украины за выполнение технического задания и технического проекта Системы 112.