Главврач согласился взять на работу акушерку за 1,5 тысячи евро

В Ривне задержан главный врач одного из роддомов во время получения взятки в сумме 1,5 тыс. евро.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, установлено, что за такую сумму главный врач должен был принять на работу на должность акушера жительницу Ривненской области.

По этому факту прокуратура области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки, соединенной с вымоганием).

Врач задержан в порядке статьи 115 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Досудебное следствие продолжается.