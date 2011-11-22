Погода на завтра

Завтра в Украине существенных осадков не ожидается, лишь ночью в восточной части небольшой мокрый снег, днем в Крыму - небольшой дождь.

Ночью и утром в западной и южной части местами туман, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-восточный, в южной и восточной части северо-восточный, 5-10 м/с, днем в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура на протяжении суток от 3° тепла до 2° мороза (ночью в восточных областях и на севере Левобережья до 5° мороза, днем в южной части 1-6° тепла); на Закарпатье ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла; на Южном побережье Крыма ночью 2-7° тепла, днем 5-10°.

В Киевской области в среду без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток от 3° тепла до 2° мороза. В Киеве температура на протяжении суток 0-2° тепла.