Украина и Казахстан совместно будут ремонтировать тяжелую бронетехнику

21 ноября в городе Семей (Республика Казахстан) при участии украинских специалистов запущен производственный цикл по полному капитальному ремонту тяжелой бронетехники.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной корпорации «Укрспецэкспорт».

По данным пресс-службы, реализация проекта стала возможной в результате подписания ряда контрактов о совместной деятельности в сфере ремонта бронетехники между ГК «Укроборонпром» и ГК «Укрспецэкспорт» с украинской стороны и АО "Национальная компания "Казахстан Инжиниринг" с казахской. В реализации подписанных контрактов принимает участие ГП "Львовский бронетанковый ремонтный завод". Украинская сторона поставила технологическое оборудование на бронетанковый ремонтный завод АО "Семей Инжиниринг" (г. Семей), входящее в состав АО "НК "Казахстан Инжиниринг".

Также заключены договора о поставке Украиной запасных частей. Украинские специалисты уже приступили к оказанию технической помощи и обучению персонала на заводе в г. Семей.

К концу 2011 года планируется проведение капитального ремонта 10 казахстанских танков Т-72. Как отмечают в «Укрспецэкспорте», в следующем году военно-техническое сотрудничество с Украиной позволит бронетанкоремонтному заводу в г. Семей нарастить производственные мощности для полного выполнения государственного оборонного заказа Казахстана в сфере ремонта бронетехники.

«Работу над этим проектом начали Президенты Украины и Казахстана, подписав договоренности о военно-техническом сотрудничестве. Сегодня мы реализовали часть из них. Это – значительный успех, учитывая то, что все остро ощущают последствия недавнего экономического кризиса. Этот совместный проект расширит военно-техническое сотрудничество с Казахстаном, в целом усилит позиции нашей страны в регионе, и в перспективе откроет нам новые рынки для экспорта продукции, произведенной совместно на АО "Семей Инжиниринг", - цитирует пресс-служба слова генерального директора ГК «Укроборонпром» Дмитрия САЛАМАТИНА.