Киллера, застрелившего одесского бизнесмена, поймала видеокамера

Видеокамера зафиксировала киллера, застрелившего 43-летнего владельца брокерской фирмы в Одессе.

Об этом сообщил сегодня УНИАН руководитель Отдела по связям с общественностью УМВД Украины в области Владимир ШАБЛИЕНКО .

В частности, по его данным, видеокамерой на углу дома №1 по улице Уютной, рядом с которой совершено преступление, зафиксировано, что киллер застрелил бизнесмена одним выстрелом из пистолета с глушителем, после чего захлопнул заднюю дверцу «Мерседеса» и быстрым шагом удалился.

Вместе с тем, воссоздать фоторобот наемного убийцы не удалось – на видеокадрах камеры наблюдения якобы можно различить только фигуру киллера, поскольку преступление совершено в темное время суток, а именно в 20.30 20 ноября.

Как сообщал УНИАН, утром 21 ноября в Одессе был найден застреленным в салоне своего «Мерседеса» глава брокерской фирмы, работающей в морском порту.

В милиции отмечают, что директор компании убит одним выстрелом в висок из пистолета системы Макарова, стреляная гильза калибра 9 мм найдена в салоне «Мерседеса S 550».

Также стало известно, что погибший бизнесмен имел отношение к одной из фирм, якобы пытавшихся монополизировать рынок услуг по таможенному оформлению грузов в морском порту, и тот факт, что убийство совершено прямо под офисом компании, некоторые источники агентства склонны расценивать как указание на показательный характер расстрела бизнесмена.

Сотрудниками уголовного розыска предпринимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых в совершении преступления, согласно признакам ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.