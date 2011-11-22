В Донецке голодают 47 чернобыльцев

Сегодня в Донецке голодовку продолжают 47 чернобыльцев.

Об этом УНИАН сообщил член инициативной группы голодающих Владимир СУМАРУКОВ.

По его словам, минувшая ночь в палаточном городке прошла «нормально, спокойно». «Правда, у нескольких человек развиваются простудные заболевания», - добавил он.

В.СУМАРУКОВ не исключил, что «заболевших простудой придется отправить домой лечиться, чтобы не заразили других».

«В остальном ситуация не изменилась», - сказал он.