Эксперт: Нормы ВТО позволяют защитить производителей ферросплавов

Для защиты отечественных производителей ферросплавов от роста импорта целесообразно применить нормы Всемирной торговой организации (ВТО). Такое мнение в комментарии УНИАН высказал бывший заместитель министра промышленной политики Украины, вице-президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты Сергей ГРИЩЕНКО.

Он напомнил, что за январь-август 2011 года, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, импорт ферросплавов в Украину вырос в 2,2 раза – до 157,2 тыс. тонн, что в стоимостном выражении составляет 377,1 млн. долл.

При этом, по словам С.ГРИЩЕНКО, согласно нормам ВТО, членом которой Украина является с 2008 года, страна располагает арсеналом средств по противодействию агрессивному росту импорта ферросплавов.

«Документы ВТО предполагают три условия, при наличии которых правительство той или иной страны имеет право вводить меры по защите национального производителя. Первое – существенное возрастание импорта той или иной продукции в течение определенного периода времени. Второе – наличие ущерба для внутреннего производителя, например, уменьшение доли рынка, которую занимает национальный производитель, вынужденное сокращение работников. Третье – установление прямой причинно-следственной связи между наращиванием импорта и ухудшением положения внутреннего производителя, ущербом, который ему был нанесен вследствие роста импорта. Эти три условия должны выполняться одновременно» - отметил С.ГРИЩЕНКО.

По данным эксперта, в 2010 году импортные ферросплавы занимали только 25% отечественного рынка ферросплавной продукции, а в настоящее время их удельный вес составляет 52%.

«В ситуации с импортом ферросплавов в Украину наличествуют три вышеприведенных условия для введения защитных мер. Следовательно, страна имеет веские основания для применения норм ВТО с целью ограничения импорта ферросплавной продукции» - убежден эксперт.

Как сообщал УНИАН, по итогам января-октября текущего года украинские ферросплавные предприятия существенно сократили выпуск продукции. ОАО «Запорожский завод ферросплавов» за 10 месяцев 2011 г. сократило относительно аналогичного периода 2010 г. производство на 27,2%, или на 65,8 тыс. тонн, – до 175,6 тыс. тонн продукции. ПАО «Никопольский завод ферросплавов» в январе-октябре 2011 г. сократило производство ферросплавов на 10,7%, или на 82,7 тыс. тонн, относительно аналогичного периода 2010 г. – до 686 тыс. тонн. ОАО «Стахановский завод ферросплавов» за январь-октябрь 2011 года сократило производство продукции на 1,7%, или на 3,1 тыс. тонн, относительно января-октября 2010 г. – до 177,5 тыс. тонн.