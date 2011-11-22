Поздравляем с Днем Свободы!

Сегодня в Украине отмечают День Свободы.

Этот праздник отмечается во исполнение указа Президента Украины.

21 ноября 2004 года в Украине прошел второй тур президентских выборов, по результатам которого ЦИК объявила победителем кандидата в Президенты Виктора ЯНУКОВИЧА. В то же время сторонники другого кандидата - Виктора ЮЩЕНКО - отмечали многочисленные нарушения избирательного законодательства и по всей стране начали акции в его поддержку.

Самая крупная акция началась 22 ноября в Киеве на Майдане Незалежности, которая дала старт Помаранчевой революции. Она продолжалась более двух недель, и весь это время люди не покидали Майдан.

Третьего декабря 2004 г. Верховный Суд Украины признал недействительными результаты второго тура президентских выборов 21 ноября. Суд отменил постановление ЦИК, которым избранным Президентом был объявлен В.ЯНУКОВИЧ. Суд также признал действия ЦИК по установлению результатов повторного голосования неправомерными.

После решения суда ЦИК постановила провести повторное голосование второго тура президентских выборов 26 декабря, в результате которого победил В.ЮЩЕНКО. Его инаугурация состоялась 23 января 2005 года.

19 ноября 2005 года Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал Указ «О Дне Свободы». В нем отмечено: «С целью утверждения в Украине идеалов свободы и демократии, воспитания у граждан чувства национального достоинства, учитывая историческое значение революционных событий осени 2004 года, которые засвидетельствовали свободолюбие Украинского народа, его стремление к свободе и демократическим ценностям, и в поддержку инициатив общественности постановляю: Установить в Украине День Свободы, который отмечать ежегодно 22 ноября».

Сегодня, 22 ноября 2011 года украинцы вынуждены отмечать День Свободы в достаточно жестких условиях. Впервые с момента Помаранчевой революции в этот день Майдан Незалежности полностью огорожен металлическим забором, а вокруг него и возле основных органов власти расположены дополнительные силы милиции и спецподразделений. Власть ссылается на необходимость предоставить пространство для безопасного монтирования новогодней елки, которое в нынешнем году началось недели на две раньше обычного. В то же время, и в 2004 году (когда на Майдане стояли сотни тысяч митингующих), и в последующие годы процесс монтажа елки и прочие коммунальные мероприятия вполне уживался с проводящимися протестами.

Избранный в феврале 2010 г. Президент Виктор ЯНУКОВИЧ в прошлом году так и не поздравил украинский народ с государственным праздником - Днем Свободы. В этом году по состоянию на 11-30 на сайте Президента также нет официального поздравления с этим праздником (последние поздравления от Президента датированы 21 ноября - Президент поздравил новоизбранного председателя Союза писателей Украины а также - аграриев Украины с высоким урожаем).

Кроме того, в этом году политические акции, в частности, в столице, запрещены судебным решением. Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд Киева 18 ноября удовлетворил иск КГГА о запрещении на проведение акций 21 и 22 ноября на некоторых центральных улицах города, включая Майдан Незалежности. Вчера, 21 ноября, пресс-служба Киевской городской госадминистрации сообщила, что власть столицы предлагает всем заинтересованным партиям и общественным организациям отпраздновать День Свободы 22 ноября на тех территориях, где не выполняются и не запланированы работы по подготовке до новогодних и рождественских праздников.

На сегодня в Киеве запланировано несколько мероприятий в рамках празднования Дня Свободы:

* 13-00 - На Майдане Незалежности в Киеве Конгресс Украинских Националистов вместе с партиями “Наша Украина” и Украинская Народная Партия проведет акцию “Свободу не спинити!”, приуроченную к седьмой годовщине Помаранчевой революции (Дню Свободы) .На время акции организаторы установят одну из палаток, которая стояла на Майдане семь лет назад.

* 10-00 - Состоятся мероприятия, посвященные Дню Свободы. Организатор - ВОО «Коалиция участников Помаранчевой революции».

* 18-00 Состоится митинг Народной воли (Майдан Незалежности).

* 16-00 Интернет-марафон "Революция. 7 лет спустя". Проект будут транслировать более тридцати интернет-ресурсов.

* 17-00 - Киевская городская партийная организация «ВО «Батьківщина» в рамках общего решения членов Комитета сопротивления диктатуре в г. Киеве примет участие в митинге ко дню Свободы возле Лукьяновского СИЗО.